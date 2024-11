Bartolo, sedie in cammino. Sabato apre la mostra che racconta il progetto

Nuovi step per "Bartolo: sedie in cammino" il progetto del dossier di Pesaro 2024 svolto dall’Unità di Ricerca in Design di Comunità dell’Università della Repubblica di San Marino in sinergia con l’Istituto Bramante-Genga e l’azienda Adrenalina, di cui sono stati presentati i prototipi di gioco-arredo e seduta lo scorso luglio. Domani, allo Spazio Sora di via Rossini 35, apre al pubblico la mostra che sarà visitabile fino al 15 dicembre. Il progetto genera articolati e coinvolgenti processi di co-creazione, che coinvolgono di volta in volta studenti delle superiori e dell’università, insieme a ricercatori, designer e imprenditori. Il processo di produzione di quest’arredo collettivo si fonda su approcci, metodologie e strategie sperimentali di rigenerazione ambientale, sociale ed economica, che promuovono nuovi sistemi di relazione tra persone e luoghi, per eventi culturali all’aperto.

"La sfida - spiega il prof. Giorgio Dall’Osso, tra i responsabili del progetto - è stata la realizzazione di una di seduta mobile di comunità, pieghevole e facilmente trasportabile in modo da essere adattabile a vari contesti. La sua rapida trasformabilità morfologica consente la conversione funzionale temporanea di spazi all’aperto, spesso dismessi o sottoutilizzati, per una migliore fruizione culturale, sociale e ambientale degli stessi".

Nel pomeriggio del 12 dicembre la sedia Bartolo sarà protagonista di uscite performative in slarghi, vicoli e strade del centro storico di Pesaro permettendo agli abitanti curiosi di conoscerla e testarla. La seduta di comunità sarà testata in diverse aree del centro, invitando i passanti a sedersi e condividere momenti di accoglienza, valutazione e socializzazione. L’apertura dell’oggetto, unitamente all’azione del sedersi, si svolgerà, volta per volta, in un breve lasso di tempo al quale seguirà la chiusura della sedia e il trasporto in un altro luogo.

Durato quattro anni, il percorso di progettazione è stato condotto dal Centro di Ricerca in Design di Comunità - DDC dell’Università degli Studi di San Marino; il primo e più importante risultato è un sistema costituito da articolati arredi gioco per bambini e sedute pieghevoli per esterni in legno di faggio e ciliegio, personalizzabili e adattabili a vari terreni e contesti. Si tratta di sistemi relazionanti creati in collaborazione con l’Istituto Tecnico Economico Tecnologico Bramante Genga e l’azienda Adrenalina di Pesaro. ‘Bartolo’ sarà prodotto in serie limitata per Pesaro 2024 e potrà essere usato in vari contesti, all’aperto per eventi temporanei e costituisce anche un lavoro di collegamento continuo tra piccolo e grande, tra comunità educante e comunità di apprendimento, tra città e aree interne, per attivare e recuperare filiere corte, attraverso principi di economia circolare e il coinvolgimento di microcomunità locali: una modalità perfettamente in linea con i valori di Pesaro 2024.