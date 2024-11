Tavoleto si anima con l’antica fiera: storia, arte, musica e natura

Dal 1° all’8 dicembre sarà il Comune di Tavoleto il nuovo protagonista di ‘50x50: Capitali al quadrato’, il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i cinquanta Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, a turno, Capitale per una settimana lungo tutto il 2024. Nel programma dal titolo "Antica fiera del 1° lunedì di dicembre", numerose proposte di storia, arte, musica, natura, sostenibilità e agricoltura per conoscere un territorio suggestivo. "Siamo quasi alla conclusione di questo giro nella provincia - dice Daniele Vimini -, un patrimonio da non perdere e che stiamo valutando come riprendere nel 2025 per rafforzare e consolidare ciò che si è raccolto: ci sembra il migliore abbrivio per l’altra corsa, sicuramente più complicata, la candidatura di Pesaro e Urbino a Capitale Europea della Cultura 2033".

"La quarta edizione dell’Antica fiera del 1° lunedì di dicembre è la dimostrazione di quanto il nostro territorio sia ricco di tradizione e bellezze naturali - spiega Davide Di Virgilio - . Tavoleto 2024 non è semplicemente una fiera, ma un’esperienza trasformativa. Quest’anno con il tema ’ViviArte’ vogliamo rendere omaggio al ricco patrimonio storico del nostro territorio, intrecciandolo con l’arte e la cultura contemporanea".

Domenica la settimana si aprirà nella frazione Ripamassana, Monte Osteriaccia con una colazione e passeggiata fino alla panchina gigante per l’inaugurazione. Alle 15 all’ex Bocciodromo cerimonia di apertura della settimana, a seguire evento culturale con letture e approfondimenti del professor Angelo Chiaretti sui testi riguardanti Dante. Alle 17.30 inaugurazione della mostra d’Arte contemporanea di Circolart, collettiva di Serafini, Calcagnini, Baldacci, Ceccaroni, aperta tutta la settimana. Lunedì alle 20.30 nello stesso luogo "Linea Gotica", convegno con documentari d’epoca in occasione della ricorrenza dell’80° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Ogni giorno ci sarà un evento e nel week-end dell’Immacolata il programma si arricchirà ulteriormente.