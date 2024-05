Il 29 e il 30 fra amore e scienza

Dal romanzo all’approfondimento scientifico: i prossimi ‘Incontri capitali’, libri e parole per Pesaro 2024, spaziano su diversi argomenti con due appuntamenti, entrambi al femminile. Lunedì 29 aprile sul palco dell’Alusfera è attesa Serena Bortone, giornalista, autrice e conduttrice televisiva che presenterà il suo romanzo d’esordio "A te vicino così (Rizzoli) in dialogo con la scrittrice e critica letteraria Giulia Ciarapica (Piazza del Popolo, ore 18.30). L’autrice racconta una storia ambientata alla fine degli anni ’80 quando ancora non c’era internet e le informazioni transitavano attraverso le chiacchiere o i libri. È la vicenda di due amiche inseparabili fin dall’infanzia e di un’estate nella quale si rompono gli equilibri perché entra in scena, decisivo e devastante, l’amore. Bortone descrive quella stagione della vita in cui i sentimenti sembrano prevalere su tutto e ci restituisce il ritratto di una generazione che scopre di non essere mai stata così libera come le hanno fatto credere.

Martedì 30 l’appuntamento è con la scienza: Sandra Mazzoli, microbiologa e virologa, sarà ospite a Pesaro con un discorso su "Microbiomi e microbiota nell’evoluzione umana" (Alusfera di piazza del Popolo, ore 18.30). L’autrice parlerà della presenza dei microrganismi e dei cambiamenti dell’ecologia microbica nell’arco dell’evoluzione umana oltre che dei fattori che l’hanno influenzata, spiegandoci come i microrganismi interagiscano con l’uomo fin dagli albori della storia. La rassegna è promossa da Pesaro Capitale Italiana della Cultura, in collaborazione con Passaggi Cultura. Tutto il programma su Pesaro2024.it.