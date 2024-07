Colazioni e concerti in hotel storici

D’ora in poi potremmo anche chiamarla Riviera NeoBarocca. Rinomata per la sua estetica postmoderna e la vivace atmosfera turistica, la riviera pesarese lancia il progetto "Fuori Stagione: la Riviera Neobarocca" che mira a trasformare alcuni degli hotel più suggestivi della città in spazi dedicati ad una selezione di musica settecentesca. Attraverso performance ambientate negli alberghi storici o significativi del territorio, si darà vita ad un’esperienza visiva e sonora che conferirà un carattere unico alle atmosfere e all’evento nel suo complesso. Le rappresentazioni settecentesche acquisiranno una nuova dimensione di attrattiva per i turisti, suscitando l’interesse di visitatori desiderosi di immergersi nei luoghi, nella cultura e nell’arte.

Negli angoli delle architetture disabitate e ormai lontane dalle esigenze della nuova accoglienza, si aprono varchi da cui appaiono gli eroi barocchi: Tafelmusik a colazione in luglio, e quattro spettacoli in ottobre, fuori stagione. Le colazioni, inaugurate il 13 luglio a Villa Cattani Stuart con l’arpa di Irene Piazzai, proseguono domani (ore 9.30) nella stessa location con Jacopo Matia Mariotti al violoncello e loop station. In autunno, poi, saranno quattro gli appuntamenti con la musica che occuperanno due week-end: sabato 5 ottobre (alle ore 18) all’Hotel Astoria e domenica 6 ottobre (sempre alle 18) al Hotel Des Bains. Infine sabato 26 ottobre (ore 18) all’Hotel Imperial Sport e domenica 27 ottobre (sempre alle 18) il cerchio si chiuderà a Villa Cattani Stuart.