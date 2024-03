Capitali al quadrato, il turno di Gabicce Mare tra cultura e bellezze

Da domenica al 31 marzo è il Comune di Gabicce Mare il nuovo protagonista di "50x50: Capitali al quadrato", il progetto di Pesaro 2024 che vede i cinquanta Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, a turno, Capitale per una settimana lungo il 2024; special partner ‘50x50 Capitali al quadrato’ Banca di Pesaro -Credito Cooperativo.

Il programma si intitola ‘Festival degli Sguardi’ ed è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Presenti anche gli immancabili appuntamenti di Cosa c’è DOP. Si parte domenica 24 marzo alle ore 11 nella sede del Quartiere Fiorenzuola di Focara (piazza Dante Alighieri 1) con la Mostra Archeoplastica: una selezione di reperti di plastica spiaggiata per aumentare la coscienza sulla condizione critica dei nostri mari. Si prosegue lunedì 25 marzo al Mississippi con l’inaugurazione della settimana. Alle 10 ’Sguardi possibili e orizzonti in mutamento - Workshop’, "Fare Rete (sostenibile) per il territorio". A conclusione ci sarà Gabicce Maremonte Experience, l’inaugurazione dell’installazione immersiva multimediale a cura di Quadro Quantico e Laura D’Amico, visitabile dal 25 marzo al 2 aprile (orario 10-19). Alle 18, al 44 Caffè (via Cesare Battisti 21), si prosegue con Cosa c’è DOP Informati con gusto, alla scoperta del nostro capitale gastronomico, condotto dal sommelier Otello Renzi. (Info: 3394909796).

Martedì 26 marzo, alle 15, si prosegue con "Lo sguardo istantaneo. Dalla Polaroid al selfie", il workshop a cura di Gabriele Nastro. Alle 17, "Sguardi possibili. Progettare lo sguardo", fra fotografia e cinema con il fotografo e architetto Aldo Amoretti. Mercoledì 27 marzo l’appuntamento è con Sguardi filosofici: Paolo Ercolani presenta "Sguardi inquietanti: l’umano di fronte all’intelligenza artificiale", alle 18 al Mississippi. Alle 21, invece, "Sguardi d’arte. La terra plasmata": I Lanfranco a Gabicce, un incontro culturale a cura dell’Associazione il Fortino con la partecipazione del professor Riccardo Gresta.

"50x50" prosegue anche sabato 30 marzo con l’inaugurazione in viale della Vittoria della Settimana cicloturistica internazionale 2024, dalle 9. Alle 21 è attesto il giovane Giovanni Cricca, reduce dal programma Amici di Maria De Filippi, in piazza del Municipio poi shopping serale nei negozi del centro. Domenica 31 marzo si conclude la settimana con Till late Mississippi Easter Party back to Mississippi, dalle 15, e Joyce&The Jammers in concerto, la festa di chiusura che inizierà alle 17 in piazza del Municipio.