Belforte all’Isauro allestisce una vera festa della sostenibilità

Dal 13 al 19 maggio sarà Belforte all’Isauro il protagonista di ‘50x50: Capitali al quadrato’, il progetto simbolo di Pesaro 2024. Il programma - dal titolo ‘Festa della Sostenibilità’ - propone una ricca serie di attività tra natura, artigianato, musica, benessere e buon cibo. Lunedì 13 maggio dalle 17 in via Roma l’inaugurazione con un torneo di scacchi giganti. Dalle 19 cibo di strada e giochi di società. Alle 20 lezione dimostrativa di yoga e alle 21 laboratorio di ceramica. Martedì 14, in piazza dei Giardini, il mattino laboratorio di movimento per la scuola primaria e la sera alle 21 laboratorio di tessitura con stoffa di recupero. Info: 366-8144777. Mercoledì 15 Fitness musicale, lezione dimostrativa con Francesca (info 328-3272877). Alle 18 La Ginestra organizza un laboratorio di ceramica espressiva con Paola Zago, mentre alle 21 ci sarà un laboratorio di lana cardata con Lucia Mazzoli (info 366-8144777). Giovedì 16 maggio Ale 18 Escursione per Casarello partenza da piazza dei Giardini, a piedi, a cavallo o in bicicletta. Alle 19 cena sul prato con "La Gluppa"; Stelle e pianeti, contemplazione guidata. Rientro a Belforte in navetta (su prenotazione). Info: 366 8144777. Venerdì 17, dalle 18, parco delle Campane, meditazione con campane tibetane. Info: 380-7568594. Alle 18 La Torre Nera, "Cosa c’è DOP", alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Conduce Otello Renzi. Info: 335 1612395. Alle 21, piazza Roma, "Il capofamiglia sono io" commedia dialettale della compagnia del Rapascet. Sabato 18 alle 9 passeggiata alla ricerca di erbe di stagione a cura di Ass. Naturalistica Villaggio Ranco Info: 347 0105225; nel pomeriggio mostra mercato "Tesori dalla soffitta", esibizione di ballo e sfilata di moda. Dalle 22, Castello, spettacolo "Le fontane danzanti". Domenica 19, dalle 9, mercatino delle cose uniche e stand gastronomici. Escursione sensoriale a piedi con La Lupus in Fabula, in mountain bike con Altofoglia Freeride, a cavallo con Ecomont, dogtrekking con Associazione Dogness.