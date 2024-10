"Cucina e Gen Z". Oggi Palazzo Gradari riapre le porte al design

Oggi alle ore 18 il Salone Pallerini di Palazzo Gradari accoglie "Cucina e Gen Z", il secondo incontro de "La cucina delle idee - Progetto, creatività, inclusione", rassegna promossa nell’anno di Pesaro 2024 da Interni e Scavolini per riflettere sulle trasformazioni dello ‘spazio cucina’ per indagare le trasformazioni dello spazio cucina da luogo funzionale a spazio multiculturale e performativo. S’indagherà su come i processi comportamentali delle future generazioni di consumatori sono in grado di introdurre nuove linee guida nei progetti di design. Simone Del Ciotto e Valentina Spalvieri, industrial designer e fondatori dell’omonimo studio, parleranno di innovazione e cultura; la designer e content creator Camilla Bellini, racconterà invece il rapporto tra Gen Z e social media; Francesca Del Conte presidente di WAYouth ETS, relaziona sulla ricerca che ha coinvolto giovani under 25 condotta dall’associazione. Introducono Camilla Murgia assessora alle Politiche Educative, Giovanili e Università del Comune di Pesaro, Gilda Boiardi direttore del Sistema INTERNI, Fabiana Scavolini amministratore delegato Scavolini. Modera la giornalista Patrizia Catalano.

Valentina Del Ciotto e Simone Spalvieri si incontrano nel 2003, dopo la laurea magistrale al Politecnico di Milano (Valentina in Interior Design e Simone in Industrial Design), uniscono vita e lavoro aprendo insieme il loro studio nel 2009. Dopo aver vissuto e lavorato a Milano e Londra, decidono di trasferire la propria base nella campagna di Tolentino. L’obiettivo è di umanizzare i nuovi materiali e tecnologie per favorire l’uso degli oggetti più innovativi. Nel 2013 vincono il 1° premio del "Top Young Italian Industrial Designers Prize", premiati da Massimo Vignelli con una mostra all’Istituto della Cultura Italiana di New York intitolata "Slow Design Exhibition". Slow è anche il nome del loro primo libro monografico curato da Francesca Picchi, edito da Quodlibet.

Camilla Bellini coltiva la sua passione per il design all’Istituto d’arte Duccio di Buoninsegna di Siena. Un amore che approfondisce alla Facoltà di Architettura, sezione Design Industriale. Sui suoi canali digitali grazie alla narrazione esperienziale del design ha creato una community di oltre 100mila persone. Ha rappresentato l’Italia come membro di giuria durante manifestazioni di design internazionali. Co-autrice del libro "Influencer Marketing" (Hoepli).

Francesca Del Conte ha maturato fin da giovane una sensibilità verso la tutela ambientale e la responsabilità sociale. Laureata in Scienze e Politiche Ambientali alll’Università di Milano, ha intrapreso una carriera nel campo della progettazione educativa e della formazione, con un focus sulla sostenibilità sociale e l’innovazione. Presidente di WAYouth ETS che, attraverso metodologie innovative, si propone di coinvolgere le giovani generazioni nella costruzione di una visione condivisa del futuro.