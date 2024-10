Mancuso apre la rassegna: "OnArt Pesaro"

Domenica 27 ottobre alle 11 il Teatro Sperimentale apre la rassegna "OnArt Pesaro - L’arte legge il mondo" con Stefano Mancuso, scienziato di fama mondiale e direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV), che nel 2013 il “New Yorker” ha inserito nella classifica dei world changers. Tema del suo intervento "L’uomo è la misura di tutte le cose". E’ il primo dei quattro eventi a ingresso gratuito (su prenotazione) che si snoderanno dal 27 ottobre al 1° dicembre. Un ciclo di lezioni, a cura di Intesa Sanpaolo e Marsilio Arte, per interpretare il presente attraverso la chiave dell’arte, pensate e condotte da alcune tra le più autorevoli figure del mondo artistico e culturale attraverso prospettive inedite, multidisciplinari e al contempo rigorose. Che l’arte serva in primo luogo a leggere e interpretare il mondo in cui siamo, guardando al passato ma anche al futuro, è la convinzione da cui parte questa nuova iniziativa. Storia, mitologia, scienza, innovazione, natura sono tutti ambiti capaci di dialogare con l’arte ma anche di porre dubbi e quesiti cui l’arte stessa tenta di rispondere, trascendendo rigidi confini e immaginando nuovi possibili orizzonti. L’arte legge il mondo, collegandosi al tema “La natura della cultura” di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Il calendario prevede il 10 novembre Chiara Falcinelli, scrittrice, direttrice artistica e curatrice editoriale; il 24 novembre Laura Pepe, storica e studiosa del mondo classico, docente di diritto romano e diritti dell’antichità all’Università degli studi di Milano; il 1° dicembre la chiusura è affidata a Riccardo Falcinelli, graphic-designer, autore e docente di Psicologia della percezione alla facoltà di Design Isia di Roma.