A Lunano una settimana di esperienze immersi nella natura

La prossima settimana sarà il Comune di Lunano il nuovo protagonista di ‘50x50: Capitali al quadrato’, il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i cinquanta Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, a turno, Capitale per una settimana lungo tutto il 2024. Come recita il titolo del programma "La macchia – meraviglia del Montefeltro" grande spazio alla natura con una proposta davvero originale che prevede trekking esperienziali, cammini spirituali, percorsi con i cani e gli itinerari alla scoperta dei ‘Castelli Nascosti’. Ma non mancheranno la musica, l’arte e la fotografia, le visite guidate alle aziende agricole d’eccellenza del territorio per scoprire i sapori locali. Protagonista del calendario della settimana la ‘storica’ Festa della Castagna giunta quest’anno alla 52ª edizione.

Si comincia domenica 13 ottobre alle 15.30 con uno slow trekking e bagno sonoro in natura. Un cammino consapevole tra il borgo del castello e il convento del monte Illuminato, con bagno sonoro meditativo a cura di Lorenzo Lucchi. Appuntamento nel parcheggio del borgo del Castello di Lunano. Info e prenotazioni, Lorenzo 338-6874722. (costo 20 euro). Sempre domenica, alle 17, alla Chiesa dei SS. Cosma e Damiano è prevista l’inaugurazione della settimana da capitale. A seguire concerto con l’Orchestra Sinfonica "G. Rossini" sulle note delle quattro stagioni di Vivaldi e concerto dell’organista Giovanni Maria Perrucci. Al termine, inaugurazione del presepe realizzato nella grotta della chiesa dai volontari artisti di Lunano. Info: Comune di Lunano 0722-70126. Ingresso gratuito

Un ricco programma che condurrà sino alla domenica successiva, 20 ottobre, che inizierà alle 7 al Conventino del Monte Illuminato al Lupaiolo con un "Dog trekking", camminata all’alba a cura dell’associazione Dogness cinofilia; info e prenotazioni, Ludovica 320-0631372. Costo, 15 euro a binomio uomo/cane, 5 euro senza cane. Infine, durante la Festa della Castagna, in Piazza della Libertà, cerimonia di chiusura della settimana della cultura.