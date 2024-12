Attrice e scrittrice. Aurora Ruffino presenta il libro

Lunedì 16 dicembre, tornano gli ‘Incontri capitali’ di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Ospite della rassegna sarà l’attrice di ‘Braccialetti Rossi’ Aurora Ruffino che presenterà il suo primo romanzo "Volevo salvare i colori" (Rizzoli) in dialogo con il consulente editoriale Antonino Di Gregorio. L’appuntamento è al cinema Astra, alle ore 18,30 (ingresso gratuito). Protagonista al cinema e alla televisione di molti progetti di successo, Aurora Ruffino ha esordito come attrice nel film "La solitudine dei numeri primi" di Saverio Costanzo. Il libro racconta la storia di Vanessa, una ragazza di vent’anni che decide di scappare di casa sopraffatta dal dolore e dal senso di colpa per la perdita della madre. Alla ricerca di sé stessa e del suo posto nel mondo, la giovane intraprende un viaggio che è al tempo stesso reale e simbolico, ispirato dal tragitto migratorio di una farfalla che porta il suo stesso nome, la Vanessa del cardo. La ‘volontà di salvare i colori’ evocata dal titolo sarà così, un succedersi di accadimenti, una scoperta di persone, sentimenti ed esperienze e costituirà al tempo stesso anche un percorso interiore. Gli appuntamenti letterari proseguiranno martedì 17 (ore 18) con Luigi Vigliotti, Luca Lupi e Michele Quirici che racconteranno l’avventura africana di Antonio Cecchi e venerdì 20 (ore 18.30) con Renzo di Luca che presenterà il suo libro "Fatti e misfatti nella Pesaro dell’Ottocento" (Metauro Edizioni) in una conversazione con Massimo Giovanelli ricercatore di storie locali. Entrambi gli eventi saranno ospitati a Palazzo Gradari.