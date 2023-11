’Tangente oro rosa neomatik’. Chic, elegante e pieno di stile

Come potremmo descrivere ’Tangente oro rosa neomatik - 175 Years Watchmaking Glashütte’? Le prime parole che vengono in mente sono raffinato e sofisticato, oltre che chic, elegante e pieno di stile. Con questa nuova edizione limitata in oro rosa, NOMOS Glashütte celebra il ricco patrimonio orologiero della famosa cittadina tedesca.

Tangente, il più celebre tra gli orologi da polso meccanici prodotti a Glashütte, è disponibile per la prima volta con cassa in oro rosa e un quadrante ispirato al suo design originale. All’epoca, l’orologio grigio-acciaio aveva un quadrante bianco con dettagli grigi: anche la nuova versione presenta un quadrante bianco placcato argento attraverso un trattamento galvanico, ma con la secondina e gli indici dei minuti in oro rosa.

Come ogni precedente versione di Tangente, anche questo nuovo dress watch ha un design semplice e angolato. Ma a differenza del modello originale, il nuovo Tangente è alimentato da un calibro automatico: il movimento neomatik DUW 3001, dallo spessore estremamente ridotto e costruito in-house. Anche questo calibro è decisamente sofisticato: è sottile, preciso ed elegante. Con il suo design unisex, Tangente neomatik in oro rosa è perfetto per i polsi più chic e ben vestiti.

La cassa dell’orologio, con un classicissimo diametro di 35 millimetri, è realizzata su misura per il modello. Limitata a soli 175 esemplari in tutto il mondo, questa nuova versione di Tangente avrà sicuramente un alto valore collezionistico. Il segnatempo è disponibile presso tutti i rivenditori selezionati e su nomos-glashuette.com