Swatch viaggia nel mondo di Basquiat

di Amelia Zacco

Swatch e l’arte, un viaggio attraverso le opere, gli artisti, i musei, che mette al polso degli appassionati dei capolavori. Da Picasso a Keith Haring, da Alfred Hofkunst a Mimmo Paladino, Alessandro Mendini; dal Moma di New York al Louvre e al Centre Pompidou di Parigi, la passione per l’arte ha radici profonde (risale alla metà degli anni 80) per il marchio orologiero che nel corso del tempo ne ha esplorato i diversi territori, facendo dei propri orologi tele d’artista. Con Jean-Michel Basquiat Swatch presenta la quinta capsule collection di Swatch Art Journey 2023, un tributo all’artista di New York che ha sempre saputo andare oltre le convenzioni.

Tre sono i modelli, disponibili anche in un set a tiratura limitata, da collezione (370 euro). Hollywood Africans by Jean-Michel Basquiat riproduce l’opera omonima del 1983 dell’artista stampata in continuum su quadrante, cassa e cinturino. Il quadrante giallo vivace mette in mostra l’artista stesso, il musicista rap Rammellzee e il pittore Toxic (prezzo 105 euro).

Ishtar by Jean-Michel Basquiat interpreta su quadrante nero l’opera del 1983 in cui numeri e testo sono l’esatta riproduzione dell’originale. Ishtar è la dea mesopotamica della fertilità e della guerra (prezzo 105 euro).

Untitled by Jean-Michel Basquiat riproduce sul quadrante il famoso motivo della corona a tre punte disegnata con grosse righe nere che emergono sulla tela originale del 1982. L’immagine è perfettamente abbinata alla cassa nera e al passante sempre dello stesso colore. Questa versione è disponibile anche con l’opzione SwatchPay! (prezzo 115 euro. Per altre informazioni su questi e altri modelli cliccare su www.swatch.com