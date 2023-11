Stile audace e sofisticato per il Nobile . Chronograph Lady

Progettato con la consueta precisione e attenzione ai dettagli che sono la firma del marchio, Nobile Chronograph Lady rappresenta il modello più sportivo della nuova collezione di orologi Philipp Plein. Il design esclusivo e l’estetica unica simboleggiano perfettamente il Dna della Maison.

Questo cronografo declinato per un gusto lussuoso e femminile riflette la sofisticatezza e la visione audace di chi desidera affermare il proprio stile. Realizzato con una sensibilità ultramoderna, unisce un’anima sportiva ed una elegante, dando luogo ad un accessorio sia versatile che esteticamente adatto a chi ha gusti elevati.

La cassa in acciaio, che misura 38 mm di diametro in acciaio, presenta una lunetta abbellita da cristalli arcobaleno a baguette, che creano una straordinaria interazione di tonalità e contrasti capace di catturare l’attenzione di chiunque posi lo sguardo su questo segnatempo. Il quadrante di questo splendido segnatempo è decorato da scintillanti indici di cristallo multicolore che trasformano l’orologio in un accessorio all’ultima moda.

La nuova collezione Nobile Chronograph Lady è già in vendita dal mese di ottobre nelle boutique Philipp Plein, online (www.plein.com) e anche presso i tutti rivenditori autorizzati.