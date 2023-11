Silicio nel quadrante nel nuovo Blast Free

Ulysse Nardin ha introdotto il silicio in orologeria nel 2001. Il Blast Free Wheel Marquetry, lanciato ai Geneva Watch days, ha il quadrante con intarsi (103 elementi in tutto con diverse finiture e doppio spessore) proprio di questo materiale. Marchio svizzero di lunga tradizione che ha riconquistato l’indipendenza dopo un periodo all’interno del gruppo Kering, mantiene anche in quest’ultimo modello il tourbillon volante con scappamento a forza costante Ulysse Anchor Constant Escapement che è la firma della manifattura. Su di esso sembrano fluttuare gli elementi del complicato calibro manuale UN-176 (7 giorni di autonomia).