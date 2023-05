Risplende alle pareti il genio di Fabio Volo grazie a Patek Philippe

Storica gioielleria sotto i portici che affacciano sulla bolognese Basilica di San Petronio, la Ferdinando Veronesi e Figli, Rivenditore Autorizzato Patek Philippe, che dal 1893 rappresenta l’indirizzo di fiducia dei bolognesi, ha reso possibile col suo patrocinio l’esposizione fotografica di Fabio Volo allestita da Giancarlo Pedrazzini, patron di Fabbrica Eos Gallery , nello Spazio Clavature 1, in via Clavature 1 nel pieno centro di Bologna.

Non è un segreto il grande affetto che lega da moltissimi anni Fabio Volo a Bologna, che ha più volte definito la sua ‘città Ideale’. Fabio , reduce dal suo ultimo successo cinematografico, ’Una gran voglia di vivere’, è già alle prese con nuovi progetti che devono incastrarsi con ’Il volo del mattino’ – il programma quotidiano in onda su Radio Deejay – la carriera di attore, quella di scrittore e, last but not least, papà fresco di separazione.

Nonostante i numerosi impegni, Fabio ha trovato il tempo di inaugurare in febbraio alla Fabbrica Eos Gallery di Milano la sua prima mostra fotografica, ideata da Elisabetta Oropallo i cui proventi derivanti dalla vendita delle fotografie sono destinati all’associazione ’Il Volo’, che si occupa di giovani e adulti con disturbi borderline della personalità. Ogni foto ha una tiratura limitata di 5 copie. A Bologna da domani (inaugurazione alle 11) al 3 giugno saranno esposte le suggestive immagini scattate in tutto il mondo, un’opportunità di vedere paesi come Islanda, Stati Uniti ma anche Ibiza con gli occhi dell’autore e portare con sé un ricordo indelebile e la speranza di un futuro migliore.

Marco Principini