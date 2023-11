Quei tocchi cromatici del cronografo H08

Hermès H08 è un cronografo monopulsante con cassa coussin da 41x41 millimetri in fibra di carbonio rivestita con polvere di grafene, al tempo stesso, resistente e leggera. Molto attento ai dettagli, l’orologio si caratterizza per i tocchi cromatici sulla guarnizione del vetro, sulla minuteria così come sulla

lancetta dei secondi in pendant con il cinturino in gomma.

Un segnatempo per l’uomo contemporaneo, elegante e quotidiano (info su www.hermes.com).