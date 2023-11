Pianeta da amare tra scoperta e tutela. Rolex protagonista

di Amelia Zacco

Il mondo come un laboratorio a cielo aperto: questo è ciò che pensava Hans Wilsdorf, fondatore di Rolex, appunto del mondo, e negli anni 30, cominciò a usarlo come terreno di prova per i suoi orologi, sottoponendoli a condizioni estreme, al polso degli esploratori che partivano alla scoperta dell’ignoto.

Da allora molto è cambiato, nel mondo, così come pure nell’approccio che Rolex ha con il Pianeta: l’azienda infatti è passata dall’esplorazione mossa dal desiderio di scoperta a quella mirata alla salvaguardia del pianeta e ha consolidato il proprio impegno con il lancio dell’Iniziativa

Perpetual Planet nel 2019.

Lo scopo di quest’ultima è il sostegno alle personalità e alle organizzazioni che ricorrono alla scienza per comprendere le sfide ambientali e concepire soluzioni in grado di riequilibrare i nostri ecosistemi. Da quasi un secolo Rolex sostiene con convinzione i pionieri dell’esplorazione, che hanno oltrepassato i limiti umani avventurandosi nelle zone più remote della Terra per scoprire le meraviglie naturali del nostro pianeta.

Gli orologi Rolex hanno accompagnato questi esploratori sulle cime più alte del mondo e nelle profondità degli oceani, rivelandosi affidabili e precisi. Alla fine del 2022, Rolex ha annunciato una nuova collaborazione con i fotografi ambientalisti Cristina Mittermeier e Paul Nicklen al lavor per mostrare la bellezza dei luoghi in giro per il pianeta e sensibilizzare l’opinione pubblica alla loro salvaguardia. Questa nuova aggiunta alla ’Perpetual Planet Initiative’ rafforza e abbraccia ulteriormente il suo crescente pool di partnership e progetti.

Rolex sostiene Mittermeier e Nicklen nel loro lavoro, evidenziando le problematiche che affliggono gli oceani del mondo e ispirando azioni positive nel confronti del rispetto verso il pianeta che ci ospita. Insieme, la coppia ha co-fondato l’organizzazione no-profit SeaLegacy, che riunisce registi, fotografi, esperti marini e climatici, leader indigeni e politici di tutto il globo terracque per creare impegno e proteggere i nostri oceani. Ogni altra info sui progetti e le novità della maison svizzera su www.rolex.com