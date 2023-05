Pastelli e smart per l’esperienza Daniel Wellington

Daniel Wellington, marchio di orologi e accessori di fama mondiale, presenta la collezione Spring-Summer 2023 insieme al nuovo Ceo, Tianhao Liu, presente in Azienda già dal 2014 come direttore esecutivo per la Cina (Paese che ha performato in modo eccellente) e l’APAC. Grazie a lui l’azienda sta registrando ottime performance sui mercati che ora vengono raggiunti dalla campagna creativa ’Show your true colors’.

Ambientato nella magnifica e lussireggiante serra Fjärilshuset di Stoccolma, il servizio fotografico è stato concepito per rappresentare una voce prepotente e un’ode all’espressione di sé attraverso i diversi modelli e la vibrante palette di colori dalla chiara estetica Scandi 2.0, allusione all’heritage scandinavo del marchio.

I primi prodotti a essere lanciati sono sei nuovi orologi color pastello delle collezioni Quadro e Petite, le più vendute del marchio. Ispirate ai fiori primaverili, sono stati chiamati per questo Cherry Blossom, Lavender e Bluebell. Li accomuna il quadrante in vera madreperla e cinturini di tonalità pastello realizzati in pregiata pelle italiana.

"Volevamo creare una collezione che non fosse solo bella ma ispirasse le persone a esprimere se stesse attraverso gli accessori. I colori pastello sono più trendy che mai e dato che il Digital Lavender è il colore dell’anno, ci sembrava interessante esplorare questa delicata tavolozza di colori", spiega Olof Nonrdström, Head of Design del marchio.

Egidio Scala