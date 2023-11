Panerai, una boutique nel cuore di Milano celebrata col Luminor

Panerai rafforza la sua presenza nel mercato italiano con una nuova boutique nel prestigioso Quadrilatero milanese. Nel cuore di Via Montenapoleone, presso il civico 19, l’universo della maison si dispiega in uno spazio luminoso e accogliente di 160 metri quadrati. La nuova si sviluppa su due piani e rappresenta un nuovo capitolo della saga ’Casa Panerai’, il concept dei Flagship store più prestigiosi iniziato con la recente apertura a New York a giugno.

"Continuiamo l’entusiasmante viaggio di condivisione del racconto di Casa Panerai in tutto il mondo – afferma Jean-Marc Pontroué, Ceo di Panerai –. I nostri flagship store non sono semplici contesti retail di lusso, ma vere e proprie dimore che racchiudono lo spirito innovativo di Panerai e rendono omaggio alla nostra storia leggendaria e al nostro Dna italiano".

"Milano, con la sua vivace scena culturale e la sua posizione di capitale mondiale della moda, è la sede ideale per la nostra nuova Casa Panerai. Al suo interno vogliamo offrire un’esperienza di acquisto di altissimo livello che combini l’ospitalità tipicamente italiana ad un comfort sofisticato che da sempre contraddistingue la nostra maison", conclude Jean-Marc Pontroué.

Per celebrare la nuova apertura in Via Montenapoleone 19, Panerai lancia il PAM02319 Luminor Marina Milan Edition, un’edizione speciale disponibile in 319 esemplari in omaggio al civico della boutique.