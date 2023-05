Orologi solari per uomo e donna Festina sempre inconfondibile per eleganza e tecnologia

Festina presenta i segnatempo green che si ricaricano con l’energia solare. Le nuove proposte della collezione Solar Energy, sia maschili sia femminili, dotate di batteria ricaricabile ad energia solare. Questo lancio rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno della maison nel coniugare gli obiettivi aziendali con la riduzione dell’impatto ambientale attraverso la costante ricerca dell’innovazione. I nuovi modelli sono dotati dell’ultima versione del movimento solare giapponese Miyota per non cambiare mai più la batteria.

Ogni segnatempo ha una cella che cattura la luce e la trasforma in energia che viene immagazzinata nella batteria ricaricabile. La cella solare è integrata all’interno dell’orologio attraverso un elemento circolare nero, appena visibile, tra il vetro e il quadrante. Così che si tratti di un classico maschile o di un gioiello da polso femminile nulla si noterà… Il movimento Miyota è dotato di un interruttore per l’alimentazione: svitando la corona, il flusso di energia viene interrotto e l’orologio mantiene la sua carica fino a 48 mesi. Gli orologi immagazzinano l’energia durante il giorno e possono funzionare, una volta che la batteria è completamente carica, per circa sei mesi, anche se il quadrante non è esposto alla luce.

Tra le proposte maschili, il modello F206562 indossa un design essenziale, classico: in acciaio, ha cassa da 41,5 mm, bello il contrasto cromatico con il quadrante blu navy (149 euro). Mentre per la donna, il modello F206593 combina silver e gold con sfumature perlacee e iridescenze colorate: cassa in acciaio da 35 mm e bracciale bicolor riflettono il quadrante rosso, illuminato da una lunetta con zirconi (189 euro, festina.com).