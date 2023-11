Mini DolceVita. L’eleganza senza tempo secondo Longines

Il primo Dolcevita, presentato circa 25 anni fa, era accompagnato dallo slogan ’Elegance is an attitude’. Longines non ha abbandonato quel concetto nemmeno riducendo la scala nel nuovo Mini DolceVita, con cassa da 21,5x29 mm in acciaio, alimentato da un movimento al quarzo Swisse made. Il brand, fin dagli anni ’30 dell’Ottocento, ha mantenuto questo asset esclusivo, di eleganza identitaria, spesso associata ai cosiddetti orologi di ’forma’, cioé alle creazioni con cassa non tonda, la cui origine geometrica va ricercata nei primi decenni del secolo scorso in piena Art Déco.

Ed è stata proprio una creazione del 1927 custodita dentro il Museo storico del marchio a Saint-Imier a fornire l’ispirazione per questa linea contemporanea che comprende diverse referenze. Il nuovo quadrante circolare ispirato al cosmo, all’interno della cassa rettangolare, richiama l’attenzione proprio sui codici di un’eleganza senza compromessi. L’orologio è disponibile con cinturino in alligatore e bracciale in acciaio inossidabile di nuova concezione che, grazie alle sue 198 maglie, esalta l’estetica da gioiello garantendo al contempo uno straordinario comfort a chi lo indossa.

Esiste anche una variante impreziosita da una cassa incorniciata da 38 diamanti IF-VVS Top Wesselton con quadrante rettangolare color argento all’interno della cassa stessa. Vetro zaffiro antigraffio con trattamento antiriflesso multistrato su entrambi i lati eimpermeabile fino a 3 bar.