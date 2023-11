Locman intona il Decimo Canto

Locman presenta Decimo Canto, nato dalla collaborazione tra Sandro Fratini, uno dei più importanti collezionisti al mondo di orologi e ideatore del marchio L’O, e Marco Mantovani, Presidente della Maison orologiera. Il segnatempo, il cui nome deriva dal X Canto del Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri in cui si fa riferimento a un orologio meccanico non da campanile: si tratta delle suonerie dei cosiddetti svegliatori monastici, che servivano a richiamare i monaci dal sonno alle loro funzioni mattiniere. Il modello di Locman ha cassa in titanio da 38 mm e il quadrante in pietra dura e diamanti per le versioni più preziose (nella foto, con quadrante in turchese). Prezzi e info su www.locman.it