Le ali traslucide di una fata a ore

Fin dagli anni Quaranta Van Cleef & Arpels celebra la bellezza delle fate con creazioni artistiche ricche di magia. La nuova interpretazione del tema è nell’orologio Lady Féerie declinato nelle sfumature del rosa. In una cassa di 33 mm una fata, al crepuscolo, scandisce il trascorrere del tempo con la sua bacchetta mentre una nuvola iridescente in madreperla bianca sorregge il suo abito in diamanti, zaffiri rosa e pittura miniaturizzata su oro.