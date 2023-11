La celebrazione dello stile anni ’70

La Collection Privé di Cartier è nata con l’intento di ricordare le leggende del passato, ma in serie limitate e numerate. L’ultimo lancio celebrativo riguarda il Tank nella versione Normale. Dotato di cassa da 32,6x25,7 mm in oro o in platino, ha cinturino sia in alligatore che - e si tratta di una novità per la Cartier Privé - con bracciale, in un gioco di finiture lucide e satinate d’ispirazione anni ’70. Il richiamo all’originale è richiamato dalle proporzioni, dal vetro zaffiro smussato, dalle lancette azzurrate, dal cabochon della corona di carica, dal quadrante in lavorazione chemin de fer e dalla firma segreta. In edizione limitata da 200 pezzi, ha un movimento a carica manuale con circa 38 ore di autonomia. Rispetto ai Louis Cartier che hanno linee più morbide e slanciate, questo modello è più elegante e sobrio.