La boutique a Milano rispecchia l’essenza della maison sassone

Con l’apertura della sua nuova boutique nel cuore della metropoli italiana della moda, A.Lange & Söhne continua a espandere la propria attività in Italia. La maison sassone di alta orologeria accoglie ora i suoi clienti milanesi in via Pietro Verri, nel vivace quadrilatero milanese della moda. Dal 1995 A.Lange & Söhne è presente in Italia con i suoi segnatempo di manifattura tedesca realizzati a mano e la stima degli appassionati italiani per questi orologi è, oggi, più alta che mai. Il punto vendita esistente nella storica sede di via Pietro Verri a Milano è stato ora ampliato e trasformato in una boutique monomarca – la prima del suo genere sul mercato italiano – in collaborazione con il partner di lunga data Pisa Orologeria.

Gli spaziosi locali progettati in un moderno stile lounge offrono un servizio eccellente e un ambiente invitante, su una superficie di 50 metri quadrati che riflette la predisposizione del brand alla perfezione e all’artigianalità in ogni dettaglio. I materiali selezionati con cura e le sfumature cromatiche dell’elegante design interno, invitano i visitatori a entrare nell’emozionante mondo della manifattura tradizionale, che può guardare con orgoglio allo sviluppo e alla produzione di 71 movimenti fatti su misura sin dalla sua rifondazione nel 1990. Il ’Wall of Parts’, un’installazione a parete con centinaia di componenti di movimenti rifiniti a mano, illustra la ricerca della perfezione tecnica e del massimo livello manifatturiero.

Nella nuova boutique, i clienti possono ricevere una consulenza competente e personalizzata, sia su appuntamento che in modo spontaneo, in un ambiente accogliente e rilassante. Per offrire ai visitatori un’idea rappresentativa della collezione, sono disponibili numerose referenze inclusi i modelli in edizione limitata riservati alle boutique. Per Wilhelm Schmid, CEO di Lange, la nuova boutique segna una tappa importante nello sviluppo del mercato italiano: "Siamo orgogliosi di aver realizzato, in collaborazione con Pisa Orologeria, un ambiente esclusivo per i nostri clienti italiani".