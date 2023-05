Il Maestro si fa prezioso con il flying tourbillon

La Maison Gerald Charles presenta la novità Maestro 9.0 Tourbillon, Ref. GC9.0-A-01, uno dei pezzi tecnicamente ed esteticamente più avanzati mai concepiti dalla Maison indipendente. Il segnatempo riprende la storia di un Maestro flying tourbillon creato nel 2005 dal fondatore di Gerald Charles, Gérald Charles Genta. Il nuovo modello è stato realizzato in collaborazione con il direttore creativo della Maison, Octavio Garcia, ed è dotato di calibro flying tourbillon GCA 302412, un movimento di manifattura costruito su misura dal partner di lunga data Vaucher Manufacture Fleurier, azienda manufatturiera svizzera, specializzata nella creazione di movimenti di alta gamma.

La forma dell’orologio riprende quella dell’ormai noto Maestro, immediatamente riconoscibile per la sua giocosa cassa asimmetrica con la lunetta increspata e il ’sorriso’ a ore 6. Stavolta la cassa è realizzata in acciaio inossidabile di grado medicale di 39 mm e il quadrante è royal blu, con effetto sunburst, colore tipico di Gerald Charles. A tal proposito dichiara Octavio Garcia: "Quando si disegna a mano, ci si rende conto che la cassa ha una delle forme più complesse dell’orologeria. Non ci sono linee rette. Anche gli indici rappresentano una sfida, perché devono seguire la silhouette della cassa e sottolinearne il design. La sfida è trovare un equilibrio tra carattere e fruibilità".

In linea con la filosofia della casa, il Maestro 9.0 Tourbillon è altamente tecnico e allo stesso tempo progettato per essere indossato nella quotidianità. Fedele ai valori dell’alta orologeria svizzera e agli standard di qualità Fleurier, il flying tourbillon è un capolavoro tecnico e artistico. Il suo fulcro è nel tourbillon di 60 secondi, un dispositivo tradizionale dell’alta orologeria perfezionato all’inizio del XIX secolo per compensare gli effetti della gravità sulla precisione di un orologio da tasca. Per la sua realizzazione Octavio Garcia ha progettato un’esclusiva cassa del tourbillon recante la forma del logo GC della Maison.

La sfida era realizzare una cassa del tourbillon a forma del logo GC in rilievo senza gravare troppo sulla riserva di carica dell’orologio. La soluzione è stata quella di rendere la componente leggera, grazie all’utilizzo del titanio di grado 5. Ma anche in questo caso si è trattato di una nuova sfida tecnica. Il titanio è notoriamente difficile da manipolare quando le tolleranze sono così sottili. Ma i team creativi e tecnici della maison hanno perseverato, determinando che la leggerezza e la resistenza del titanio avrebbero fornito vantaggi estetici e prestazionali meritevoli rispetto al tempo e all’energia necessari per affrontare la sfida.

L’obiettivo è stato raggiunto scheletrando la cassa e riposizionando le viti che tengono il ponte in oro giallo 18 carati sul lato posteriore. Il risultato è un flying tourbillon di 60 secondi sofisticato che oscilla a 4 hz, reso più vivo dai contrasti naturali e tridimensionali creati dalla combinazione di una cassa in acciaio inossidabile di grado chirurgico, un ponte del tourbillon in oro e una gabbia del flying tourbillon in titanio. Presenta inoltre un indicatore blu applicato alla G del logo GC della cassa che funge da indicatore dei piccoli secondi.