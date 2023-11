Fantasie originali e materiali naturali. Sostenibile Hip Hop

Vestiti di trame e colori, così gli orologi Hip Hop sfilano indossando fantasie originali e inedite. Nata dall’incontro con La Methode, marchio italiano eticamente sostenibile che produce capi di abbigliamento realizzati con fibre naturali, fibre organiche o tessuti recuperati, la nuova collezione di orologi Hip Hop è stata creata utilizzando tessuti riciclati. Ottenuti dal riciclo, pre consumo, dei fondi cono (le rocche di filo per la produzione dei tessuti hanno una caratteristica forma a tronco di cono) inutilizzati di un pregiato cotone detto Supima, un filato naturale di altissima qualità, due volte più resistente di un cotone standard dalla fibra morbida ed extra lunga e dalla provenienza garantita e certificata.

Un inno alla sostenibilità e al colore: Hip Hop La Methode propone quattro modelli realizzati attraverso la tecnologia RPL che permette di fondere il tessuto al silicone per dare vita a cinturini dai colori vivi che durano nel tempo. I modelli si distinguono per il proprio motivo decorativo e per le cromie protagoniste dei cinturini. Su ciascuno appare evidente la trama del tessuto, che a tratti emerge dal silicone e diventa presenza materica. Hip Hop rimane fedele al suo Dna, con orologi scomponibili: ogni segnatempo è costituito da un cinturino e una cassa che si possono separare tra loro permettendo di montare quest’ultima a cinturini di colori e fantasie diverse acquistabili separatamente.

Un invito a osare e a giocare con la fantasia, indossando un colore diverso ogni giorno: Yellow Balls è caratterizzato dall’accostamento tra il bordeaux e il giallo in Orange Balls l’arancione si accosta al grigio malva. Pink Stripes è un’ode alle righe nei toni del rosso, color hortensia e blu navi, mentre Blue Stripes, punta su verde menta, acquamarina, rosa pallido e azzurro. I primi due modelli hanno cassa da 32 mm, gli altri due da 28 mm, quadrante bianco con cifre arabe in nuance con i toni del cinturino (info e prezzi su www.hiphopwatches.it).