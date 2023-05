Doppio B Reflex Design essenziale fluido e sinuoso per i polsi femminili

Breil presenta la collezione di orologi femminili B Reflex, segnatempo che diventano elementi di raccordo tra le collezioni di gioielleria e le proposte di orologi del brand. I due modelli hanno cassa rotonda da 28 mm e si caratterizzano per il design fluido e sinuoso. L’originalità di B Reflex si esprime attraverso la sofisticata scelta del nuovo design 3D, con la modellazione del metallo che si nutre di influenze architettoniche e contaminazioni organiche. Il quadrante sceglie la semplicità del decoro sunray con indici applicati e il logo Breil a ore 12. Le sfere ore e minuti in acciaio sono essenziali, la lancetta dei secondi svela l’elemento B, delicata signature dell’orologio che si può scegliere sia con cassa e cinturino in acciaio lucido silver e quadrante sunray color argento come indici e sfere, che nella tonalità acciaio IP Gold. La collezione B Reflex di Breil monta un movimento al quarzo Seiko VJ22, ed è impermeabile fino a 5 atmosfere.