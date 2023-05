Design essenziale tecnologia e stile L’eleganza è quotidiana

di Amelia Zacco

Attingono ai codici del marchio, si reinventano e sanno essere a ogni stagione trendy. Portano il nome delle firme del mondo della moda e sono fedeli alla loro identità. Per esempio, Tommy Hilfiger, ambasciatore nel mondo dello stile americano da quasi 40 anni, traduce il suo Dna anche in collezioni di orologi: nell’ultima l’essenzialità delle forme è esplorata da modelli riconoscibili da una tecnologia d’avanguardia in cui il design diventa una sintesi perfetta del lifestyle del marchio. Come nel modello Tommy Hilfiger Watches in acciaio da 46 mm, quadrante blu con indicatore delle 24 ore al 9, data a ore 6 e giorno della settimana al 3 (prezzo 189 euro). Info su www.it.tommy.com

Negli orologi di Calvin Klein Watches si può riconoscere lo stile audace del marchio, sono presenti i codici che ne compongono il lifestyle, e la sua capacità di trasformare l’essenziale in basic iconico a cui non rinunciare. Il risultato sono segnatempo dalle linee pure e perfette il cui design semplice esplora forme e silhouette contemporanee. Interprete di questa visione è il modello CK Force multifunzione della linea Architectural Force, in acciaio con finitura lucida e opaca, cassa da 45 mm, quadrante grigio. Uno stile sobrio, quasi minimalista, perfetto per un orologi da indossare tutti i giorni, sia con un look più classico che sportivo (prezzo 199 euro). Info su www.calvinklein.it

Identità di marchio, linee precise ed eleganza riconoscibile si uniscono a caratteristiche tecniche d’avanguardia begli orologi Boss Watches. La nuova collezione punta su un’estetica accattivante riassunta dalla linea Center Court, ispirata al campione di tennis e ambassador del brand Matteo Berrettini: il design del cronografo al quarzo viene amplificato dalla costruzione della cassa, in acciaio da 44 mm, a sandwich, con inserto in silicone tra la cassa e la lunetta che riprende il materiale di rivestimento della corona. Quadrante sunray e cinturino in silicone e pelle traforata (prezzo 379 euro). Informazioni su www.hugoboss.com

Un’estetica del tutto inedita, abbinata a prestazioni sportive per la collezione di orologi $pectre Chrono di Philipp Plein: nella foto, il modello in acciaio con trattamento Ip Gun, lunetta con cristalli multicolor per un tocco cromatico a un look total black. Quadrante con motivo esagonale (prezzo 750 euro). Info su www.plein.com

Giochi di geometrie e trasparenze per il Guess Emperor, in acciaio Ip Black con cassa ottagonale da 42 mm, lunetta ottagonale lucida, quadrante nero che ’svela’ il disco della data e parte del movimento al quarzo (prezzo 249 euro). Altre info utili sul sito www.guess.eu

Alviero Martini 1A Classe presenta la collezione Capoverde, che interpreta il tema del viaggio con eleganza contemporanea. Gli orologi celebrano il rinomato arcipelago, melting pot di culture e tradizioni che affascina per spiagge, vulcani e villaggi. Nella foto, la cassa rotonda in acciaio da 36 mm presenta una costruzione originale, la lunetta bombata incornicia un quadrante silver con l’iconica Geo Map, indici al 3, al 6 e a 9, a ore 12 il logo, lancette a foglia; bracciale a grana di riso con chiusura déployante. Al rigore dell’acciaio si abbinano le eleganti maglie centrali, lunetta, corona, indici e lancette in acciaio con trattamento IP oro giallo (prezzo 169 euro). Info su www.alvieromartini.it