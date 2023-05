Arceau Petite Lune con un quadrante che guarda al cielo

Manifattura svizzera

bellezza e fascino francese.

Correva l’anno 1978 quando Henri d’Origny ideava l’orologio Arceau. Nell’ultima edizione di ’Watches & Wanders 2023’, la maison parigina Hermès lo ha presentato nella versione Arceau Petite Lune. Stiamo parlando di un segnatempo prezioso che si distingue per una cassa in oro bianco e diamanti e un sofisticato quadrante in avventurina che mostra pianeti in aragonite, opale e madreperla d’acqua dolce. A dare il ritmo è un movimento di manifattura della stessa casa Hermès a carica automatica con modulo di fase lunare.