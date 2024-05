RAV4, i "muscoli"... plug-in

Toyota RAV4 Plug-In Hybrid rappresenta un'eccellenza nel panorama dei Suv ibridi plug-in. Un'auto che coniuga prestazioni elettrizzanti, efficienza, comfort e sicurezza di alto livello, nel rispetto dell'ambiente e all'insegna dell'innovazione tecnologica. Una scelta eccellente per chi ricerca un'esperienza di guida senza compromessi. Inoltre, la modalità elettrica permette di ridurre il consumo di carburante, rendendo questa vettura una scelta ideale per chi desidera coniugare prestazioni e risparmio. Al cuore della RAV4 Plug-In Hybrid pulsa un sistema ibrido che combina un motore a benzina da 2.5 litri con due motori elettrici, per un totale di 306 cv. Questa configurazione permette di raggiungere un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6 secondi, garantendo una guida sportiva e reattiva. Allo stesso tempo, la modalità elettrica consente di percorrere fino a 75 km a zero emissioni, offrendo un'esperienza di guida “ecologica” e silenziosa.