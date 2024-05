Il segway, mezzo sofisticato da guidare però con facilità

Poi eccoci al Segway, un mezzo a due ruote elettrico molto sofisticato che permette agli utenti di guidarlo con molta facilità. Simile a un hoverboard con manubrio, spesso e volentieri il Segway è considerato una versione evoluta e migliore di quest’ultimo. Questo veicolo a due ruote permette ai propri utenti di viaggiare comodamente e in totale sicurezza. La qualità di molti Segway fa sì che alcuni modelli possano arrivare tranquillamente sui 4.000-5.000 euro, il che lo rende uno dei veicoli a due ruote più costosi (ma anche più affidabili) fra tutti quelli menzionati finora. Ma il prezzo non è un grosso problema, se è vero che molto spesso vediamo questi mezzi sparsi in giro per le note località tursitiche del nostro Paese, come ad esempio Roma, ma non solo. Il nuovo monopattino Segway che ha già conquistato tutti per comodità e performance è il NineBot by SegWay KickScooter E22E, perfetto per gli spostamenti di breve durata, con un’autonomia di 22 km e che resiste fino a 15° di pendenza.