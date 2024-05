Ford Puma, alte prestazioni e consumi ridotti

Prestazioni di livello e consumi ridotti, è la Ford Puma Ecoboost Hybrid. Dotata di una tecnologia ibrida che utilizza un piccolo motore elettrico da 48 Volt per migliorare l’efficienza del motore a benzina, è disponibile in due versioni da 125 e 155 cv e dotata di innovativi motori a benzina Mild Hybrid, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2. La Ford Puma ibrida non ha bisogno di essere ricaricata tramite presa di corrente, in quanto la batteria separata che alimenta il motore elettrico si ricarica durante la guida. È il sistema di frenata rigenerativa che reindirizza l’energia accumulata dai freni alla batteria MHEV. Nel ciclo urbano, la 125 cv consuma 4,9 L/100 km, mentre la 155 cv ha dei consumi di 5,1 L/100 km. Per quanto riguarda il ciclo combinato, la 125 cv dichiara 4,2 L/100 km e la 155 cv 4,4 L/100 km. Valori di tutto rilievo, agevolati dall’unità Mild Hybrid e dalle ottime doti di efficienza dell’Ecoboost 1.0.