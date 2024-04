Peugeot E-3008, il Suv dalla super autonomia

La nuova Peugeot E-3008 rappresenta un salto generazionale nel mondo dei Suv. Con un design futuristico sia esterno che interno, questo modello si distingue per le sue linee audaci e la sua tecnologia all'avanguardia. La E-3008 è un veicolo innovativo che rivoluziona la mobilità elettrica. Offre una motorizzazione 100% elettrica con un'autonomia impressionante di 525 km. Presto sarà disponibile anche nelle versioni Hybrid, Plug-In Hybrid, 100% elettrico con Dual Motor e quattro ruote motrici e 100% elettrico con autonomia aumentata. Gli interni della vettura sono altrettanto impattanti. Il nuovo Peugeot Panoramic i-Cockpit, uno schermo HD curvo da 21” che incorpora la strumentazione e quello che sarebbe stato lo schermo centrale dell'infotainment, domina l'abitacolo. Il sistema può essere controllato attraverso i comandi vocali e tramite touch, con le scorciatoie per accedere ai vari sottomenù che sono state posizionate su un comodissimo schermo più in basso al centro della plancia e completamente personalizzabile.