Nuovo Lexus LBX Il Suv compatto ibrido e premium

C’è un nuovissimo Suv compatto che promette di portare una svolta sul mercato per Lexus. La LBX, acronimo di Lexus Breakthrough Crossover, è un modello che estende l'appeal del Marchio nipponico in un nuovo territorio di mercato, ed è stata progettata e realizzata specificamente per i clienti europei. La LBX è dotata di un nuovo propulsore Premium Hybrid Electric da 1,5 litri. Questo motore ibrido può far guidare fino al 50% del tempo in modalità EV. La LBX Full Hybrid si ricarica mentre si guida, quando si rallenta o si frena, per viaggiare con la massima tranquillità e godersi solo il piacere di guida. Gli interni della LBX sono stati progettati pensando all'utente. L'auto offre una serie di strumenti digitali avanzati che arricchiscono e semplificano il viaggio anziché renderlo più complicato.