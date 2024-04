Nuova Clio Consumi giù con la E-Tech

La nuova Renault Clio E-Tech è una citycar a 5 porte che combina un design rinnovato con una motorizzazione ibrida. Dopo 30 anni di successi, la Clio E-Tech sprigiona un'energia del tutto nuova. La vettura offre una motorizzazione full hybrid da 145 cv. Questa tecnologia permette di guidare in elettrico fino all'80% del tempo in città e raggiungere fino a 900 km di autonomia con un solo pieno di carburante. Le emissioni di CO2 sono tra i 95 e i 98 g/km, con un consumo di carburante tra 4,2 a 4,3 l/100 km. L'interno della Clio E-Tech offre comfort e tanta connettività. Il design sportivo della versione Esprit Alpine e i cerchi in lega da 17” La Flèche aggiungono un tocco di eleganza. L'abitacolo è di alta qualità, con materiali pregiati e rifiniture morbide sul cruscotto, sui pannelli delle porte e sulla cornice della console centrale.