La ricarica alle colonnine: come funziona il rifornimento

La mobilità elettrica sta prendendo sempre più piede nel nostro Paese e, con un maggior numero di auto elettriche in strada, si stanno diffondendo sul suolo nazionale anche i dispositivi di ricarica, luoghi necessari per garantire la corretta alimentazione di queste specialissime vetture. Le colonnine di ricarica per auto elettriche sono infrastrutture appositamente progettate per fornire energia ai veicoli elettrici. Queste stazioni di ricarica sono collocate in luoghi pubblici come parcheggi, stazioni di servizio o centri commerciali, consentendo ai conducenti di ricaricare i loro veicoli in modo conveniente e relativamente veloce. Esistono diverse tipologie di colonnine elettriche, distinguibili in base all'utenza e al modello. Considerando le stazioni di ricarica in base all'utenza, ecco dunque le stazioni di ricarica private, le quali sono destinate a un numero limitato di utenti e possono trovarsi in ambienti domestici, condominiali o aziendali. Le stazioni di ricarica pubbliche sono invece progettate per l'utilizzo da parte di un pubblico più ampio. Queste colonnine possono essere posizionate in aree pubbliche o in zone private con accesso pubblico, come ad esempio i parcheggi dei supermercati. Per fare il pieno di ricarica bisogna seguire i seguenti step: si parcheggia l’auto alla stazione di ricarica per veicoli elettrici e, dopo essersi identificati con l’app o la tessera, si collega il veicolo alla colonnina di ricarica tramite il cavo di connessione. In secondo luogo, si attende il tempo necessario per la carica, che solitamente nelle aree pubbliche è di poche ore. Non è necessario rimanere vicino al veicolo. Infine, completata la procedura, si sospende la carica, sempre tramite app o tessera, e si scollega il cavo d’alimentazione. Quanto ai costi delle colonnine elettriche per auto, questi dipendono da diversi fattori, primi fra tutti i prezzi della tariffa energia stabilita dal fornitore del servizio e dalla capacità della colonnina di ricarica.