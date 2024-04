Kona full electric Due allestimenti un'unica efficienza

La Hyundai Kona Electric è un Suv che si presenta proporzionato, con forme morbide e incisivi passaruota allargati. La cromatura che accompagna la linea di cintura alta, inoltre, crea un bel gioco di luce sulla fiancata e conferisce slancio alla vettura. È disponibile in due versioni, una con batteria da 48,4 kWh utilizzabili e l'altra con accumulatore più grande da 65,4 kWh, ciascuna proposta in un unico allestimento dedicato. Quest'ultima monta un motore da 217 cv, con 255 Nm di coppia, raggiunge una velocità massima di 172 km/h e impiega 8,1'' per toccare i 100. L'autonomia stimata è di 454 km, mentre per la ricarica dal 10 all'80% occorrono 6 ore e 25' a 11 kW e 41' in CC a 100 kW. Non particolarmente adatta alla guida sportiva, il controllo di trazione aiuta a sfruttare meglio la prestazione.