ID.3, utilitaria accogliente ed elegante

La nuova media elettrica Volkswagen ID.3 si presenta come una cinque porte particolarmente elegante e spaziosa, che porta al debutto MEB, la piattaforma sviluppata appositamente per le automobili a corrente. Questa vettura monta un motore posteriore da 204 cavalli, alimentato da una batteria che, in questa versione, è da 58 kWh e che permette di percorrere - mediamente - circa 363 km: essa si ricarica fino a 100 kW in corrente continua (vale a dire, in 40 minuti sale dallo 0 all’80%) e a 11 kW in alternata. All'interno, l’abitacolo risulta arioso e ben assemblato, ad eccezione di alcuni comandi che, almeno a prima vista, possono risultare poco pratici. Si tratta, ad ogni modo, di una macchina estremamente comoda e, soprattutto, scattante senza dimenticare la notevole tenuta di strada e i ridotti spazi di frenata. Inoltre, in dotazione di serie, sono compresi il navigatore, il cruise control adattativo e i fari a matrice di led: l'unica pecca, quindi, sono i cerchi in lega. Per quanto riguarda le dimensioni è molto simile alla Golf, seppur di 9cm più alta, e presenta un frontale corto, tre finestrini per lato e delle grandi ruote.