GLC, tutti i vantaggi dell'ibrido plug-in

Dimensioni davvero generose e dettagli perfetti: questa è la nuova Mercedes GLC Plug-in Hybrid. I grandi spazi sono confermati dalla capienza del portabagagli, capace di contenere fino a 600 litri. Dotata di un motore elettrico e di uno a gasolio, ha un cambio automatico inserito in un abitacolo perfetto, con un tablet di grandi dimensioni. Il volante, invece, oltre ad una forma accattivante e sportiva, è dotato di tutte le ultime tecnologie e di tutti i comandi. Per quanto riguarda gli esterni, poi, è disponibile il tetto panoramico scorrevole. Per rendere ancora più sportiva la macchina, sono presenti delle pedane di accesso in look "alluminio" con inserti in gomma antisdrucciolo. I cerchi in lega sono da 18” a 20”. Per migliorare la guida, invece, è presente la tecnologia AIRMATIC, con asse posteriore sterzante.