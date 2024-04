DS 4: ecco la bellezza dell'elettrico

Il Plug in Hybrid è un’ottima soluzione per combinare un’automobile perfetta per grandi distanze e per la guida cittadina. Questo tipo di auto, infatti, si ricaricano con la frenata e garantiscono fino al 15% di risparmio carburante. In citta, poi, si arriva fino al 30%. La DS 4 è anche stata premiata come l'auto più bella dell'anno 2022, titolo assegnato dalla giuria della 37a edizione del Festival Internazionale dell’Automobile. Per gli interni la volontà è quella di combinare eleganza e minimalismo. Già a partire dal volante, infatti, i tasti per attivare le varie funzioni elettroniche dell’aiuto sono quasi a scomparsa. Il volante, in più, totalmente in pelle e riscattabile. È dotata, poi, di un grande tablet nella parte centrale. Tutto questo per creare l’automobile bella da vedere e funzionale per ogni richiesta.