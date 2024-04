Con la 600e via a un'era sostenibile

La FIAT 600e segna un punto di svolta nel segmento dei B-Suv elettrici. Insieme alla Jeep Avenger e alla Peugeot e-2008 condivide la tecnologia avanzata della piattaforma STLA Small di Stellantis. La sua silhouette, che richiama la 500e, si distingue per un frontale incisivo, mentre dettagli come i fari a Led e i cerchi massicci conferiscono un carattere unico. All’interno un cruscotto moderno e completamente personalizzabile accoglie il conducente, mentre spazi di stivaggio generosi e un sistema di infotainment all'avanguardia garantiscono comfort e connettività. L'allestimento "La Prima" solleva ulteriormente l'asticella del lusso, con sedili regolabili e funzioni di comfort avanzate. Dotata di tecnologie all'avanguardia, come il sistema Adaptive Cruise Control e il Blind Spot Detection, offre una guida assistita di livello 2 per una tranquillità senza pari al volante. Il motore della 600e presenta una potenza di 115 kW alimentata da una batteria agli ioni di litio da 54 kWh, garantendo prestazioni brillanti e un'autonomia eccezionale. Tre le modalità di guida selezionabili e un sistema di ricarica rapida da 100 kW.