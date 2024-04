BMW i5, stile e prestazioni

Nel 2023 in versione berlina, dal 2024 anche station wagon. Oltre ad un design rinnovato, la BMW i5 in versione eDrive40 offre un motore da 340 cv e 430 Nm di coppia, garantendo accelerazioni da 0 a 100 km/h in soli 6 secondi e una velocità massima di 193 km/h, il tutto con consumi a partire da 15,9 kWh/100 km. La BMW i5 M60 xDrive invece, alza l'asticella con quattro ruote motrici e un sistema a doppio motore elettrico da 601 cv, eroganti una coppia di 820 Nm in modalità overboost o con il Launch Control attivo. Con consumi da 18,2 kWh/100 km, le prestazioni di questa vettura sono da vera supersportiva, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e una velocità autolimitata di 230 km/h. Entrambe dispongono di una batteria da 81,2 kWh e offrono opzioni di ricarica flessibili, tra cui la Plug&Charge.