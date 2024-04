Arriva la prima full electric: bZ4X è già nella storia

La Toyota bZ4X è il primo modello totalmente elettrico della storia della Casa nipponica. Questa vettura, che prende le forme di un Suv, mette al centro spazio e praticità. La bZ4X offre un'autonomia fino a 411 km. Le emissioni di CO2 sono 0 g/km, con un consumo di energia tra 163 a 164 Wh/km. L'abitacolo della bZ4X è dominato dalla struttura a L rovesciata che ingloba gli schermi del quadro strumenti e dell'infotainment. L'interfaccia intuitiva e la notevole reattività a ogni input rendono questo impianto un bel prodotto. Sono due gli allestimenti a listino per Toyota bZ4X: Pure, che rappresenta il già ricco allestimento di accesso alla gamma, e Lounge, versione di livello superiore, con il massimo in termini di comfort e tecnologie. Lo stile è ricercato e futuristico, e apre a un nuovo linguaggio stilistico per Toyota.