Zaffiri rosa sulla spirale dell’oceanico Nautilo

La collezione Genesi della maison Gismondi 1754 si arricchisce con nuove proposte di anelli, collane, orecchini e bracciali decorati con zaffiri rosa che si vanno ad aggiungere alle creazioni in oro rosa con smeraldi o ceramica bianca e in oro bianco con diamanti. Il Nautilo, conchiglia dalla struttura dell’Oceano Indiano è il codice genetico di tutta la collezione realizzata a mano in Italia. Dopo il prototipo fuso in cera e perfezionato, la realizzazione in oro delle idee di Massimo Gismondi.