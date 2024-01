Valore al tempo. Con Pitti Time è scoccata l’ora della moda

di Agostino Poletto*

Il tema di questa edizione di Pitti Uomo è il tempo. Con PittiTime abbiamo voluto dire di un tempo – quello della moda ma anche quello di tutti noi – che non procede mai in modo uniforme, lineare e con lo stesso ritmo, ma accelera, decelera, va avanti e indietro sporgendosi ora sul futuro e ora sul passato. Nella moda tutti questi modi e ritmi diversi producono ognuno ricerca stili e trend diversi. Che Pitti Uomo concentra nello spazio di quattro giorni stabilendo uno speciale fuso orario su cui, due volte all’anno da oggi, aziende, compratori, giornalisti, visitatori da tutto il mondo regolano gli orologi. Il tempo di Pitti diventa così l’ora giusta di tante novità, progetti ed eventi importanti come quelli di cui leggerete anche in queste pagine.

Tra le novità di questa edizione però ce n’è una che ha un rapporto particolare con il tempo, Pitti Mags, un nuovo progetto di Pitti Immagine sulle riviste indipendenti e da collezione. Pitti Mags sarà un’edicola – un’edicola vera, tutta blu – con una selezione dei magazine più belli da ogni parte del globo. Pitti Mags sarà presentata a Pitti Uomo, alla Sala delle Nazioni nel percorso della sezione Superstyling, poi a ’Testo’ il prossimo febbraio, e in altri appuntamenti in Italia e fuori. La selezione delle riviste sarà curata da Frab’s Magazine, punto di riferimento a livello internazionale per la vendita di riviste indipendenti. Una finestra sul mondo: un mondo di cambiamenti così rapidi che lasciano tracce solo su queste magnifiche riviste nella loro edicola blu.

*Direttore Generale

di Pitti Immagine