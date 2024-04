Trend da non perdere: la maxi gonna

Con l'arrivo della primavera e in attesa dell'estate del 2024, c'è un trend che spicca tra gli altri che vede protagoniste le gonne lunghe. Le gonne lunghe stanno spopolando sopra e fuori dalle passerelle già da diverse stagioni, ma quest'anno il trend non solo non mostra segni di rallentamento, ma conquista letteralmente la scena. Questo capo, una volta relegato ai guardaroba estivi più boho-chic, si sta trasformando in un capo sempre più di versatile e sofisticato, adatto a ogni occasione. Che si tratti di un look da giorno casual o di un outfit da sera elegante, le gonne lunghe si adattano perfettamente a ogni situazione. Per il giorno, sono perfette abbinate a una semplice maglietta e sandali comodi, mentre per la sera possono essere elevate con un top scintillante e tacchi alti. Un altro elemento chiave che rende di tendenza la gonna lunga è la sua inclusività. Le gonne lunghe non discriminano basandosi sulla forma del corpo o sull'altezza. Per le persone di statura più bassa, le gonne midi possono essere una fantastica alternativa, mentre per coloro che amano sperimentare, le gonne lunghe plissettate o a balze offrono un tocco di dinamicità e movimento al look.

Dalle linee pulite e minimaliste alle stampe audaci e colorate, c'è una gonna lunga per ogni personalità

La maxi gonna esce, dunque, dall'universo squisitamente boho chic e si accinge ad entrare con personalità anche in ufficio. Le interpretazioni delle maxi gonne proposte dalle case di moda per questa primavera - estate sono svariate: si va dalle versioni in denim (tantissime), da abbinare a una camicia ben infilata e a sling back con tacco medio eleganti. Dalle linee pulite e minimaliste alle stampe audaci e colorate, c'è una gonna lunga per ogni personalità. Nell'ultima collezione di Phoebe Philo, per esempio, viene presente una gonna lunga su misura color prugna scuro. La gonna è austera, lunghissima, con uno spacco posteriore sensuale, abbinata a una camicia e un paio di sling back è perfetta in ufficio come a cena. Da Marni, Francesco Risso ne ha presentato una versione in pelle azzurra che sfiora il pavimento. La moda ci suggerisce di trattare una gonna lunga esattamente con la stessa chiave con cui usiamo un pantalone da completo, abbinandola, per esempio, a un blazer coordinato e, soprattutto, oversize, e una semplice maglietta per un look da “fuori casa in 10 minuti”. Per non parlare del fatto che una gonna a matita nera lunga può essere una tela bianca per qualsiasi look: con un semplice top o con un cardigan a maglia grossa, con un mocassino e una giacca di pelle o con una camicia a righe oversize. In alternativa, per un look “modernista” elegante la si può abbinare a un dolcevita nero e una cintura di pelle.

Abbinamenti: i mille volti della maxi gonna

Oltre alla silhouette a matita, la gonna lunga si presenta in numerose versioni, dalla pelle nera o marrone o cammello a un satinato elegante nelle nuance del bianco/crema, del blu, del nero come in quelle più vivaci dell'azzurro, del mattone e del sabbia. Da riscoprire l'importanza della cintura: un accessorio chiave per lo stile. Una cintura nera semplice con fibbia dorata sarà sempre utile. Le calzature si abbinano senza grandi complicazioni: stivali con punta a mandorla, slingback o ballerine funzionano tutte bene. Lo stesso vale per i gioielli. Orecchini semplici in oro o argento, braccialetti sottili o un anello scultoreo saranno perfetti. Per un look estivo raffinato basta indossare una gonna lunga nera a vita bassa con una canotta bianca o un top bra, ballerine o sandali bassi e una camicia. Un paio di orecchini vistosi completeranno l'outfit! Insomma, sia che siate invitate a un brunch con le amiche che a una serata elegante, una gonna lunga sarà la scelta perfetta per un look senza tempo e alla moda.