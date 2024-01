Si rinnova la partnership con il Gruppo Unicredit

Un sodalizio che continua. È stato infatti rinnovato l’accordo di collaborazione per il triennio 2023-2025 tra UniCredit e Pitti Immagine, sponsorizzazione che vede ancora il Gruppo bancario nel ruolo di Main partner, attivo in prima linea per offrire la propria expertise e il proprio supporto a uno dei settori chiave dell’economia italiana.

"Il rinnovo della partnership – dichiara Annalisa Areni (foto), Responsabile Client Strategies

UniCredit – conferma il nostro impegno a sostegno della moda e, più in generale, del tessuto produttivo nazionale. Siamo entusiasti di proseguire la collaborazione con Pitti, contribuendo a tenere alti i riflettori su uno dei comparti di punta del Made in Italy, rispetto al quale intendiamo continuare a porci come interlocutore attivo in materia di innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione".