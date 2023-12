Sempre più preziosa. Aliita realizza Flor in zecchino 18 carati

Cynthia Vilchez, designer di gioielli e fondatrice del brand Aliita, originaria di Maracaibo ma milanese d’adozione, presenta la capsule Flor, realizzata per la prima volta in oro 18 carati. Riproducendo la forma di un fiore, gli orecchini e gli anelli Margarita sono realizzati in oro giallo con smalto biano, verde o rosa e citrini ovali o diamanti. Anche le perle d’acqua dolce sono protagonoste di collane, orecchini e anelli.

La collana Flor Perla è un omaggio alla femminilità. La sua perla bianca, contornata da raggi dorati, dona luce al viso. E anche gli orecchini con perla contornata da raggi dorati, sono perfetti da indossare tutti i giorni per un look classico e romantico. "Adoro la semplicità, e ne viene influenzato anche lo stile delle mie collezioni". Il nome del brand è un anagramma di Italia ma significa anche ’oggetto importante’ in wayuu, la lingua nativa degli indigeni guajiros che abitavano Zulia, in Venezuela, dove Cynthia è nata e cresciuta.

"L’influenza delle origini arriva in maniera quasi fisiologica – osserva – ma me ne accorgo solo a collezione ultimata, quando ne osservo le palette cromatiche, gli smalti e le tipologie di pietre utilizzate: riconosco che il colore sia predominante, ma non riesco a farne a meno". "La linea Flor (che si rifà ai petali dei fiori) è un omaggio alla memoria di mia nonna: un ricordo che oscilla tra gioia e malinconia per ciò che è trascorso o risulta lontano".