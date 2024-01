Non più solo neve. Diventa cult il business

Un uomo che si muove sempre più a suo agio nella moda e uniscie sportivo, classico ed elegante in modo moderno. È questa l’immagine di Herno per l’inverno 2024-2025, tra materiali tecnici di ricerca e perfetta sartorialità, Ormai da alcune stagioni ha cambiato rotta, abbandonando il mood solo aria aperta e grande freddo per inoltrarsi in un’elegante città metropolitana dove il guardaroba per lui è ampio e perfetto. Dunque un percorso felice di total look, partito con la bella maglieria e arrivato ora alle giacche e ai cappotti. Questo è il mondo Luxury di Herno, presieduto da Claudio Marenzi che è ne anche amministratore delegato capace dallo sguardo internazionale, capace di produrre come in questa collezione capi molto sofisticati. Immancabile la presenza di outfit e completi dedicati al mondo del business. Visti i cambiamenti climatici particolare attenzione è stata dedicata alla differenziazione della stagionalità inserendo anche prodotti più leggeri adatti all’autunno e quelli per lo sportswear estremo, quasi da montagna. I toni sono neutri, dal camel allo chantilly, al bianco, e non mancano i classici blu, nero e grigio.

Eva Desiderio